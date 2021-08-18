Эксперт заявил о необходимости сделать ставку на традиционную религию в Кыргызстане и искоренить фанатизм

Бишкек, "Саясат. kg". В соседнем Казахстане уделяют больше внимания религии.

«В соседнем Казахстане уделяют больше внимания религии. Например, там запрещено носить длинные балахоны и отращивать длинную бороду. Никто не ограничивает свободу вероисповедания, но казахи твердо чтят собственные традиции.

Думаю, и нам нужно перейти к традиционной религии, но мы живем в свободной стране и у нас есть свобода вероисповедания. Поэтому государству нужно вносить дополнения в некоторые законы, утвердить некоторые вещи, касающиеся традиционной религии. Нужно придерживаться правильного направления в исламской религии.

Талибами могут быть боевики, радикалы, есть и политическая организация. Говорят, что основные силы талибов размещены в городе Дохе, но представительство талибов в Дохе отмечает, что к вчерашним нападениям они отношения не имеют. Бесспорно, организация талибов тем самым разделится на несколько частей», - пишет на своей страничке в социальных сетях эксперт Медербек Саидов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

