Марат Иманкулов: Самую большую опасность для Кыргызстана представляют террористические организации, находящиеся рядом с талибами, с ними невозможно вести переговоры

Бишкек, "Саясат. kg". Секретарь Совета безопасности отметил, какие угрозы возможны для Кыргызстана.

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов считает, что в Кыргызстан могут войти террористические организации, связанные с "Талибаном". Таким мнением он поделился на круглом столе еще 13 августа, когда шло наступление боевиков на афганские города.

"Вы знаете, об Афганистане твердили очень многое. Лет десять назад мы говорили, что обстановка там взорвется, ситуация выйдет из-под контроля и будет влиять на Центральноазиатский регион, в том числе и на Кыргызстан. События, которые с мая разворачиваются в Афганистане, говорят о том, что эти угрозы не политические и не теоретические, а практические, реальные угрозы, к которым мы должны быть готовы", - заявлял он.

Секретарь Совета безопасности отметил, какие угрозы возможны для Кыргызстана.

"Вы знаете, рядом с "Талибаном" находится очень много экстремистских и террористических организаций, таких как ИГИЛ, "Исламский джихад", "Исламское движение Узбекистана". При правильном вмешательстве России эти организации были разгромлены. Многие боевики, которые не были уничтожены, перебрались в Афганистан и там создали свои лагеря. Там не десятки и не сотни, а тысячи боевиков со всего света. Там есть и выходцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Все эти боевики сосредоточены в северных районах Афганистана. Они создали лагеря, проходят обучение, вербуют людей, расширяют свои банды. Вся эта мощь может хлынуть к нам. Самая главная угроза нам - это те организации, которые находятся рядом с талибами.

С ними договариваться невозможно, откупиться невозможно, если кто-то рассчитывает на это. Им надо противопоставлять грубую силу, мощь государства.

Хватит ли сил у Кыргызстана? Да, мы готовимся. В определенной мере наши силовые структуры к этому готовятся, но если масштабы будут как в Сирии, нам понадобится помощь региональных организаций, в первую очередь ОДКБ", - заявлял Иманкулов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

