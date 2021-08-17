Мирбек Маниясов: Не нужны акимы, которые не работают для народа

Бишкек, "Саясат. kg". Акимы должны работать для народа…
- Президент отменил тендер о приобретении автомобилей акимам за 60 млн сомов. Заслуживает ли поддержки такая его инициатива?
- Акимы должны работать для народа… Садыр Жапаров очень правильно поступил, отменив тендер на приобретении авто для акимов за 60 млн сомов. Народ сейчас все хорошо понимает. Не нужны акимы или чиновники, которые не работают для народа. Народ самостоятельно может начать обсуждать отдельного акима и вопрос дойдет до президента, который может заменить этого чиновника.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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