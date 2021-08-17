Серен Шейшенов: Садыр Жапаров начал воплощать в жизнь дела, которые не отважился сделать ни один президент

Бишкек, "Саясат. kg". Садыр Нургожоевич оправдывает доверие народа.

- Садыр Нургожоевич оправдывает доверие народа. Нужно дать время и он выполнит и другие обещания. По правде говоря, пока не пришло время его критиковать. Вместо того, чтобы критиковать, нужно надеяться, что начатые дела будут доведены до конца. Начали по одному сажать тех, кто причастен к афере «Кумтора», обезжиривают их. По правде говоря, ни один президент до него не отваживался на это.

Кроме того, было принято очень правильное решение по отмене тендера на приобретение автомобилей акимам за 60 млн сомов. Было бы правильно вовсе упразднить акимиаты.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org