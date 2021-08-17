Политолог: Закон о трансформации земель очень облегчит жизнь гражданам

Бишкек, "Саясат. kg". Этот вопрос и эта проблема имеет очень долгую историю, начиная с получения независимости, с "диких 90-х", когда захватывались земли, в том числе на революционных волнах.

Утвержденные президентом КР поправки в закон "О переводе (трансформации) земельных участков" очень облегчит жизнь нашим гражданам, считает председатель общественного фонда "Институт мира и развития Центральной Азии", политолог Бакытбек Жумагулов.

"Этот вопрос и эта проблема имеет очень долгую историю, начиная с получения независимости, с "диких 90-х", когда захватывались земли, в том числе на революционных волнах. С тех пор там люди строили жилища, обустраивались, вкладывали свои ресурсы и возможности. Учитывая то, что государство не обращало внимания на эти вопросы, все эти дома были в подвешенном состоянии" – говорит эксперт.

Он отметил, что люди жили в домах, на которые у них не было документов и это было большой проблемой, которая отражалась на повседневной их жизни.

- Они не могли прописаться, у них всегда возникали проблемы со светом, так как государственные энергокомпании не могли обеспечивать их электричеством. А сейчас, с этим законом очень облегчается жизнь наших граждан, которые по воле судьбы оказались в подвешенном состоянии, - уверен Жумагулов.

Политолог перечислил все преимущества этих поправок в закон.

- Этот закон очень облегчает жизнь наших граждан в плане того, что они могут уже иметь прописку. Это раз. Имея прописку, они могут голосовать на выборах по месту жительства. Это два. И в-третьих, у жителей создается выбор – иметь дело с частной энергокомпанией, которая дерет цены, или с государственной. В целом, закон положительно и благотворно отразится на жизни на наших граждан, - считает аналитик.

Эксперт также отметил, что закон, предусматривающий изменения в закон "О переводе (трансформации) земельных участков" в условиях экономического кризиса направлен на защиту и облегчение жизни социально-уязвимых слоев населения, в том числе потому, что владельцы этих земельных участков должны были выплачивать стоимость сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org