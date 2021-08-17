Сабыр Муканбетов: То, что власть меняет свои решения с учетом мнения общественности – правильное, позитивное явление

Бишкек, "Саясат. kg". В нашей стране мы наблюдаем зачатки демократии, это в нашей крови.
- Господин Сабыр, оправдывает ли Садыр Жапаров доверие народа?
- Нет сомнений в том, что он старается оправдать доверие народа. Но пока что нет конкретных результатов, чтобы сказать: «Оправдывает». Возможно нужно еще время.
- Дело «Кумтора» доказало, что рано или поздно будут наказаны те, кто действует против интересов народа?
- Мы правильно, с пониманием относились к заявлениям о том, что они «взяли Кумтор», к последующим арестам. Но визит Акаева все испортил. Такое ощущение, что он плюнул всем в лицо и уехал. В народе настроения быстро изменились, люди начали говорить: «Если неспособны привлечь к ответственности, то могли бы и не разрешать вернуться. Аресты других людей сомнительны на фоне того, что отпустили виновника номер один». Надо было подумать, прежде чем принимать такое решение.
- Правильно ли поступил Садыр Жапаров, отказав в приобретении авто для акимов на сумму в 60 млн сомов?
- В нашей стране мы наблюдаем зачатки демократии, это в нашей крови. То, что власть меняет свои решения с учетом мнения общественности – правильное, позитивное явление.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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