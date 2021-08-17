Бакыт Бакетаев: Мировая демократия умерла в Афганистане

Бишкек, "Саясат. kg". Талибанизм рождён неудачами либералистической демократии.
Захват власти в Афганистане талибами ярко показывает что стандартная либеральная демократия не работает без учёта национальных традиций и философских скрепов.
Могущественные страны такие как СССР и США потерпели крах в внедрении своих идеологий афганскому народу. После вывода советских войск из Афганистана рухнул социализм, теперь после вывода американских войск рухнет и демократия в её современном виде.
Я бы не советовал разобщенным ведущим геополитическим странам и далее навязывать авганскому народу свое видение строительства государства и общества так как все старания одних государств будут тормозиться другими странами.
Талибанизм рождён неудачами либералистической демократии.
Общество начинает предпочитать порядок, а не управляемый хаос.
Геополитический "дарквеб" порождает большие риски дестабилизации в Центральной Азии поэтому, особенно соседние с Афганистаном страны, используя идентичность культур и вер, должны совместно искать мягкую консолидированную политэнергию.
Исходя из современной ситуации на геополитической шахматной доске мы в "цуцванге" поэтому в Центральной Азии нас ждут великие потрясения.
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