Хашим Зайналиев: Госслужба – это не место, где ты разлегся на кресле или ездишь по улицам на джипе

Бишкек, "Саясат. kg". Он решительный, быстро решает вопросы, в нем есть политическая воля, особенно это проявляется в борьбе с коррупцией.

- Господин Хашим, чувствуется ли то, что президент старается оправдать доверие народа?

- Президент Садыр Жапаров старается оправдать доверие народа. Он решительный, быстро решает вопросы, в нем есть политическая воля, особенно это проявляется в борьбе с коррупцией. На деле все увидели. Но пока не удается разрушить систему, которая сформировалась за 30 лет и ввести новую систему управления. А новая система – это современный менеджмент. Этот менеджмент держится на западной науке, вооружен современными технологиями, учитывает трудолюбие китайского и японского народов, духовный мир подпитан исламом, каждый человек предан своей работе, находится в постоянных поисках. Если Садыр Жапаров не внедрит в Кыргызстане менеджмент, который поставит страну на путь устойчивого развития, то возможно социальное напряжение и разногласия внутри общества. Решение этих проблем создаст условия для выполнения обещаний, которые давал Садыр Жапаров народу.

- Дело «Кумтора» доказало, что рано или поздно будут наказаны те, кто действует против интересов народа?

- Кумторовский скандал – это отражение работы президентов до Садыра Жапарова, а также правительств и Жогорку Кенешей. Все знают людей, которые связаны с Кумтором. Во главе всего стоит А. Акаев. Не только А. Акаев, но и его супруга – многоуважаемая царевна. Власть обязана привлечь к ответственности царевну и ее мужа, которые продали богатство народа за горстку денег.

- Правильно ли поступил Садыр Жапаров, отказав в приобретении авто для акимов на сумму в 60 млн сомов?

- Чиновники должны четко понимать одну вещь. Госслужба – это не место, где ты разлегся на кресле или ездишь по улицам на джипе. Это служба, где твои карманы будут пусты, где надо трудиться как раб, выслушивать брань, нести ответственность за каждый день пребывания на должности. Работай, если принимаешь такие условия, нет – откажись.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

