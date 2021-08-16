Позиция в отношении политической ситуации в Афганистане, оказать гуманитарную помощь - председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.К.Ташиев доводит до общественности

Бишкек, "Саясат. kg". Мы призываем все политические силы Афганистана проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность и процветание не только в своей стране, но и во всем регионе.

Стремительные общественно-политические изменения, произошедшие в Афганистане в течение последних недель, показали насколько хрупкими являются мир и стабильность в обществе. Общественность Кыргызстана с большой тревогой наблюдает за событиями в дружественном нам Афганистане. Об этом сообщает пресс-слубжа ГКНБ.

"Мы понимаем, что на долю афганского народа выпали тяжелые испытания и искренне верим в то, что различные политические силы Афганистана, взявшие ответственность за страну, незамедлительно сядут за стол переговоров и найдут жизненно важные компромиссы в интересах собственного народа. Мы призываем все политические силы Афганистана проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность и процветание не только в своей стране, но и во всем регионе.

Особую озабоченность в Кыргызстане вызывает судьба афганской молодежи, особенно ее женской части, которая, как и кыргызская молодежь, стремится получить современные знания, освоить новые технологии и обрести востребованные профессии, чтобы трудиться во благо своей родины. Мы прекрасно понимаем, что невозможно получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния, когда экономическая жизнь страны парализована и тысячи семей вынуждены покинуть родные места.

По этой причине мы считаем своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана. Наши университеты являются самыми свободными и интернациональными в регионе. Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучающимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые так же хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана. Им предстоит самостоятельно решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение. При этом Министерство образования Кыргызстана и учебные заведения примут необходимые меры для оказания афганским студентам консультативной поддержки, чтобы помочь им обустроиться, выбрать подходящий университет и направление обучения. Мы призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам, желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну. Мы уверены, что обучение афганских студентов в университетах Кыргызстана будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами в разных сферах. Дружбы и сотрудничества между нашими народами в разных сферах", - говорится в заявлении ГКНБ.

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