Бактыгуль Иманбек кызы: Если бы вы слушали Садыра Жапарова, когда он выступал, не были бы шокированы, как сейчас

Бишкек, "Саясат. kg". Знаете? Став президентом, он говорил следующее.
Если бы вы слушали президента Садыра Жапарова, а не прикрывали уши, когда он выступал, не были бы шокированы, как сейчас.
Знаете? Став президентом, он говорил следующее.
1. До осени будут приняты новые законы.
2. Сменятся кадры, многие. Будет сформирована сильная, работоспособная команда.
3. Будут проведены выборы.
4. Будут сокращены бесполезные государственные должности! До выборов VII созыва парламента будет проведена чистка, постепенно начнет выправляться ситуация в экономике.
По его плану и оценке до осени отдалиться от политических тем не получится. Но до этого времени можно будет успеть реализовать ряд проектов.
Рассматриваются проекты по строительству заводов и фабрик. С лета они начнут постепенно воплощаться в жизнь. Про все это он говорил.
Все верно, дело к этому идет. Где он отступил от своих слов? Где соврал?
Особенно он подчеркивал вопрос смены кадров. Сохраняют свое место только те, кто работает! Каждый человек должен хорошо разбираться в своих обязанностях.
Когда выступает президент, вы отворачиваетесь и не слушаете. Но удивляетесь, когда он начинает выполнять то, что говорил. Он просил потерпеть один год. Мы ответили, что потерпим. И где?
Каждый день кричите! Не пора ли остановиться? Или ждете все готовое?!
Источник: Sayasat.kg, gezitter. org
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