Бейшенбек Абдразаков: Пускай акимы будут служить народу, вместо того чтобы покупать белый джип

Бишкек, "Саясат. kg". Если мы доведем дело до конца и победим в международном суде, то восторжествовала бы справедливость, это было бы дело века.

- Господин Бейшенбек, оправдывает ли Садыр Жапаров доверие народа, выполняет ли обещания?

- Как только пришел, он говорил о президентском правлении и выполнил обещание. Говорил о принятии нового Основного закона и сделал это. Отказался от беспорядочной и безответственной власти, выбрал ответственную систему. Отвернулся от парламентской системы, в которой никто ни за что не несет ответственность, выполняет обещание по возвращению «Кумтора» народу. Если мы доведем дело до конца и победим в международном суде, то восторжествовала бы справедливость, это было бы дело века. Было бы хорошо для бедного кыргызского народа. Если доведет до конца эти дела, то оправдает доверие народа.

- Дело «Кумтора» доказало, что рано или поздно будут наказаны те, кто действует против интересов народа?

- Он правильно поступает, привлекая к ответственности тех, кто отстаивал интересы иностранного предприятия, ставя личные интересы выше народных. Это станет уроком на будущее. Если будем бороться с коррупцией и на международном уровне, то повысится наш авторитет, мы заслужим доверие. «Кумтор» должен стать уроком для всех. Отныне такие вещи не должны происходить в нашей стране.

- Правильно ли поступил Садыр Жапаров, отказав в приобретении авто для акимов на сумму в 60 млн сомов?

- Очень правильно поступил. Акимы только пришли, не выполнили работу на 60 млн сомов. Не потрудились, да и акимов без машины сейчас нет. Акимам нужно трудолюбие, а не джип. К тому же проблем сейчас больше, чем волос на голове – бедность, безработица, миграция, ковид, рост цен, продовольственная безопасность из-за засухи, готовность к зиме, маловодье на Токтогуле, неспокойная политическая обстановка, Афганистан, талибы, радикалы. Поэтому, вместо того чтобы покупать белый джип, пускай они посвятят свою работу народу.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org