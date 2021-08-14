Балбак Тулобаев: Пускай Бог и закон накажут тех, кто делит народ на регионы!

Бишкек, "Саясат. kg". Бывший мэр города Бишкека Балбак Тулобаев выразил мнение по поводу отставки Таалайбека Сарыбашова.

«Посчитал правильным выразить мнение относительно последних перемен. Не знаю, по какой причине сменился последний мэр, возможно есть серьезные причины. Я поддерживал и поддерживаю решение президента о ротации кадров. Направляя кадры из севера на юг и из юга на север, удалось разрядить конфликты внутри коллектива. Полностью поддерживаю смену мэров и дальнейшие перестановки. Сарыбашов ушел по определенным причинам. Нам уже пора отказаться от такого понятия, как: «Это наш парень, наш парень должен работать». Доколе наши парни должны выматывать народ? Нужно быть далекими от регионального деления. Пускай Бог и закон накажут тех, кто делит народ на регионы. «Ни тебе, ни мне». Из-за этого вся шумиха. Даже не держат слово, поджимают хвост, когда наступает момент. Видели такое. Удивляюсь тем, кто суетится ради должности, мечтает стать мэром. Очень тяжелая работа, спать не будете. Нужно работать с народом. Думаете, будете прохлаждаться, получив работу? Господин Ташиев внимательно наблюдает – допустил ошибку или съел народные деньги – окажешься за решеткой. Если в этом мире даешь показания Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву, то в ином мире будешь отчитываться перед Богом. Не нужно рваться на должность руководителя. Надо делать то, что по плечу. Мы оказались в таком положении из-за тех, кто рвется на должности», - сказал Балбак Тулобаев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org