Турат Мадылбеков, экс-депутат: «И ГКНБ, и Совет безопасности подчиняются президенту. Нельзя ставить что-то выше, что-то ниже»

Т.Мадылбеков: Я вовсе не согласен с тем, чтобы ГКНБ был закрытым органом.



- Господин Турат, ГКНБ должен быть закрытым органом?

- Я вовсе не согласен с тем, чтобы ГКНБ был закрытым органом. В советское время ГКНБ был полностью закрытым органом. Даже не знали, кто туда заходит, кто выходит. Когда Атамбаев создал АКС, ГКНБ начал работать более открыто. Если ГКНБ борется с коррупцией, то эта работа должна быть открытой. Потому что в этом направлении ГКНБ работает с общественностью. Поэтому нужно делиться новостями, касающимися этой борьбы. Кыргызстан по пояс погряз в коррупции. В связи с этим ГКНБ наделяется полномочиями. ГКНБ должен делиться информацией с общественностью. Если этого не будет, народ неправильной поймет. Когда появляется разговор о сотрудничестве задержанных со следствием, у народа возникает вопрос: «Как именно сотрудничает?» Поэтому нужно давать открытую информацию – как задержанные сотрудничают со следствием и какие сведения они дали. Сейчас общество другое. Поэтому и ГКНБ должен меняться, давать информацию о том, по какой причине задержанного отпустили.

- Масадыков высказался против государственной политики, решил дать советы главе ГКНБ. Он прав?

- Я не знаю, каковы порядки в Совете безопасности. Но интервью они дают по указанию президента. Каждое слово должно быть согласовано с президентом. Нельзя говорить то, что человек хочет. Заместитель председателя Совета безопасности говорит: «Я не знаком с председателем ГКНБ. Я хочу поделиться советами». По правде говоря, у него нет права давать советы. Он должен работать с каждым руководителем. Тогда дело сдвинется с места. Они могут вмешиваться в работу какой-то отрасли с одобрения президента. Сейчас и ГКНБ, и Совет безопасности подчиняются президенту. Нельзя один орган ставить выше другого. Они должны вести совместную работу по обеспечению безопасности страны.

- Масадыков заявил: «Не должно быть политических преследований. Надо отпустить политиков, оказавшихся под стражей». Стоит ли поддержать такое мнение?

- Здесь нужно уточнить. Не всех задержанных нужно воспринимать как жертв политического преследования. Нельзя давать послабления тем, кто совершил экономическое преступление, присвоил богатства кыргызского народа при помощи коррупционных схем. Неправильно будет всех освободить, как жертв политических гонений. Каждый должен нести ответственность за содеянное.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 11.08.2021 / стр. 9, gezitter.org

