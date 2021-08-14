Исаков: Жириновский сам находится в рядах тех, кто довел русских до деградации

Бишкек, "Саясат. kg". Издавна придерживается шовинистской идеи «разделяй и властвуй», разжигает рознь между народами.

«Не нужно уделять много внимания Жириновскому. Он не следит за своим языком. У них скоро выборы. Поэтому увлекся популизмом. В молодости был избит казахами, затем отсидел в турецкой тюрьме, поэтому затаил сильную обиду.

Сам он еврейского происхождения, но притворяется, что сильно переживает за русских. Он в одном ряду с теми, кто довел русских до деградации и обчистил.

Издавна придерживается шовинистской идеи «разделяй и властвуй», разжигает рознь между народами.

Не нужно обращать внимание, нужно воспринимать как слова очередного клоуна.

Кыргызстанцев, получивших российское гражданство, призываю голосовать против ЛДПР», - пишет на своей страничке в социальных сетях гражданский активист Гульжигит Исаков.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

