Исаков: Жириновский сам находится в рядах тех, кто довел русских до деградации

Бишкек, "Саясат. kg". Издавна придерживается шовинистской идеи «разделяй и властвуй», разжигает рознь между народами.
«Не нужно уделять много внимания Жириновскому. Он не следит за своим языком. У них скоро выборы. Поэтому увлекся популизмом. В молодости был избит казахами, затем отсидел в турецкой тюрьме, поэтому затаил сильную обиду.
Сам он еврейского происхождения, но притворяется, что сильно переживает за русских. Он в одном ряду с теми, кто довел русских до деградации и обчистил.
Издавна придерживается шовинистской идеи «разделяй и властвуй», разжигает рознь между народами.
Не нужно обращать внимание, нужно воспринимать как слова очередного клоуна.
Кыргызстанцев, получивших российское гражданство, призываю голосовать против ЛДПР», - пишет на своей страничке в социальных сетях гражданский активист Гульжигит Исаков.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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