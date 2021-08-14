Сонунбубу Кадырова, медиа-эксперт: «Кайрату Иманалиеву будет мало выговора, нужно отправлять в отставку!»

С.Кадырова: Иначе рано или поздно человек опозорится, как Кайрат Олжобаевич.

- Времена сейчас изменились, некогда дремать, работать, спустя рукава. Везет тому, кто от чистого сердца и преданно работает. Иначе рано или поздно человек опозорится, как Кайрат Олжобаевич.

Известность Иманалиева раздута. Никто и не заметит, если в один день он сдуется. Он участвует на всех поездках президента. Неизвестно, нужен он там или нет, решает ли какие-то вопросы.

Вместо того, чтобы ездить по заграницам, он мог бы объездить Кыргызстан, ознакомиться с положением деятелей культуры, разработать план-программу, чем оказал бы большую помощь культуре.

Вот поэтому недавнее мероприятие прошло на плохом уровне. Выставил президента в дурном свете, опустив его до уровня рядового чиновника.

Это большая ошибка. Выговора будет мало. Нужно отправлять в отставку. Если Иманалиев не уйдет, то он станет чирьем на лице Садыра Нургожоевича. Враги этим воспользуются.

Кайрат Иманалиев так часто сопровождал президента, что вовсе забыл о субординации. Если он друг, то пускай останется другом, но на публике он должен проявить уважение, как к правителю. Международный праздник высокого уровня с участием главы государства он открыл не с гимна, чем заварил кашу. Довел президента до эмоций, которые он не смог сдержать на публике. Там он объявил выговор и это была мягкая форма наказания. А тот оплошал так, что мог лишиться должности. Только не уважающие Жапарова как президента считают, что он перестарался, объявив выговор.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 11.08.2021 / стр. 9, gezitter.org

