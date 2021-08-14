Актан Ажымамбетов, политолог: ГКНБ должен открыть давать информацию народу, это требование общественности

Бишкек, "Саясат. kg". Я думаю, что заместитель председателя Совета безопасности не должен был выносить к сведению общественности секреты.

- В данное время в народе идут дискуссии, касающиеся Масадыкова. Я думаю, что заместитель председателя Совета безопасности не должен был выносить к сведению общественности секреты. Он говорит: «ГКНБ должен быть закрытым органом». Сейчас эпоха информации, опоздал на минуту – проиграл. Например, если председатель ГКНБ улетел на лечение и кое-что произошло. Тут же возникнут вопросы: «Где Камчыбек Ташиев? Что он делает? Получил должность и можно не работать?» ГКНБ же с учетом мнения общественности распространяет информацию: «Такую-то работу мы проделали», а Масадыков считает, что так нельзя делать.

Есть разведка, секретные службы, выявляющие террористов, шпионов. Эти службы не говорят: «Мы ищем террористов». Они держат сведения в тайне. А что плохого в том, чтобы говорить: «Посадили такого-то, столько денег перечислили в бюджет»? Если не заявлять такую информацию открыто, то родственники или знакомые коррупционеров начнут говорить, что изъятые деньги ушли в чьи-то карманы, выставляя службу в дурном свете. Поэтому правильно то, что ГКНБ открыто ведет работу в этом направлении.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

