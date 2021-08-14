Приближающиеся выборы разбудили и Жириновского!

Скандальный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский «проснулся».

По всей видимости, он хочет набрать политические очки перед выборами в Госдуму. Иначе оценить это невозможно.

Он напомнил, что пьяный гражданин Кыргызстана кыргызского происхождения поднял руку на русскую девушку в детском развлекательном центре, в связи с чем призвал прервать экономические отношения с Кыргызстаном. Он даже призвал отозвать посла России в Кыргызстане. По его словам, русских избивают, над ними посмеиваются на всем постсоветском пространстве. Россия отныне не должна мириться с таким отношением.

Конечно, мы не можем винить Жириновского, заступающегося за русскую девушку. Но в то же время российским политикам пора прекращать делать из мухи слона. До этого патриарх Кирилл поднял шумиху из-за незначительных побоев русского мальчика на Иссык-Куле.

Разве Жириновский не знает, что не бывает плохих народов, есть плохие люди? Многие соотечественники в России пострадали от рук националистов и шовинистов. Почему о них не говорит? Почему он не призывает к порядку таких хулиганов? Не знаем, как обстоят дела с русскими в других постсоветских странах, но мы отметим, что нигде к русским не относятся так, как в Кыргызстане.

Подобные сведения МИДу, кыргызским властям нужно донести до Жириновского и ему подобных политиков. Иначе в последнее время в российских СМИ все чаще всплывают новости о том, что в Кыргызстане не дают житья русским. А это может негативно повлиять на наших соотечественников, трудящихся там.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 11.08.2021 / стр. 8, gezitter.org