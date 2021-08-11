Жириновский устроил акцию протеста у посольства Кыргызстана в Москве

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский провел акцию протеста у здания посольства Кыргызстана в Москве.
Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
"Проводим акцию протеста у посольства Кыргызстана в связи с повторяющимися в этой стране случаями притеснения русских. Только вчера в Бишкеке кыргыз напал на русскую женщину-кассира за то, что она говорила по-русски. А неделю назад там издевались над русским парнем", - написал Владимир Жириновский.
Он также призвал снизить число рабочих из Кыргызстана в России и ослабить экономические связи между двумя государствами. Ранее Владимир Жириновский также требовал отозвать посла России в КР.
Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании "Технопарка". Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.
Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в КР.
В отношении нападавшего было заведено дело по статье "Мелкое хулиганство" УК КР. ГКНБ вынес ему официальное предостережение.
Источник - 24.kg
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