Массовые драки мигрантов в России: большая провокация?

С чем связаны уличные столкновения с участием выходцев из Средней Азии, которые, по данным МВД, участились по всей стране, рассуждают эксперты.

В МВД отметили, что в России участились массовые драки с участием мигрантов. Так, в середине июля потасовка с участием 20 иностранцев произошла в подмосковной Апрелевке. В конце июля драка со стрельбой случилась в столичном "Ашане". В начале августа вооруженные ножами иностранцы устроили разборки в Одинцово, и примерно в то же время произошла массовая драка с участием мигрантов в Мытищах. И это лишь часть новостной ленты за последние пару месяцев. Однако уличные столкновения, по данным ведомства, наблюдались не только в столичном регионе, но и в Петербурге, Дагестане, Амурской и Свердловской областях.

В профсоюзе трудящихся мигрантов "Росбалту" заявили, что им ничего не известно об этих драках и о том, что их спровоцировало. Возможно, мигранты не поделили девушку, возможно - бизнес. "Мы же профсоюз, а не филиал МВД. Мы объединяем рабочих народ, который приехал сюда трудиться, а не драться. Там, где не выплатили зарплату - вступается профсоюз, там, где органы власти незаконно придираются к легальным мигрантам - профсоюз. А там, где дерутся, что мы можем сделать? Что они не поделили - нам неизвестно, это задача МВД. Я надеюсь, они беспристрастно все расследуют и накажут виновных", - заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

По мнению председателя комитета "Гражданское содействие" (организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Светланы Ганнушкиной, причина - общий уровень напряжения в обществе, который вырос на фоне пандемии ковида. "Кто-то теряет работу, кто-то приезжает, рассчитывая ее получить, и не получает. Возможно, рост агрессии связан с этим. Я бы назвала происходящее „психологией ковида". Люди теряют близких, никто не понимает, к чему готовиться завтра, все это создает нервную обстановку, которая выливается в драки. Каких-то других причин этих столкновений, связанных с межнациональными конфликтами, я не вижу", - отметила Ганнушкина. При этом правозащитница подчеркнула, что драки, может, и массовые, но явление это точно не массовое. В "Гражданское содействие", куда мигранты идут почти со всеми своими проблемами, обращений, связанных с драками, не было.

Между тем директор миграционных программ международной некоммерческой организации Tong Jahoni Валентина Чупик считает, что массовые драки - результат чьей-то осознанной провокации.

Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?

- Валентина Валентиновна, в МВД заявили, что в столичном регионе участились массовые драки с участием мигрантов. Возможно, это связано со сложной ситуацией на рынке труда: проблемы с работой приводят к росту уровня агрессии среди мигрантов?

- На рынке труда все хорошо. Если в мае–июне зарплаты немного падали, то в июле они стабилизировались и даже снова начали расти. Мигранты сейчас на вес золота. Россияне им не конкуренты во многих областях. Мигрантов даже переманивают из одной компании в другую. За них буквально идет борьба. Началась конкуренция между "жэками". Многие компании ищут именно узбекских уборщиц. То есть, на рынке труда все хорошо, и никаких видимых причин для роста агрессии нет. Как нет и каких-то крупных межнациональных споров, которые приводили бы к столкновениям.

- Тогда есть ли у вас понимание, почему участились уличные столкновения?

- По моему мнению, это результат провокаций. Объясню, почему я так считаю. Раньше тоже было очень много драк среди мигрантов. Их количество и массовость были ничуть не меньше, чем сейчас. Но раньше массовые драки мигрантов были привязаны, как правило, к строительным или иным объектам, на которых они работают: с помощью драк мигранты делили между собой фронт работ. Такое бывало неоднократно. Посмотрите данные не за прошлый ковидный год, а хотя бы за предыдущие. Вы обнаружите ровно столько же драк, я вас уверяю, ни больше, ни меньше. Но сейчас на эти драки искусственно собирают людей с помощью мессенджеров, групп в соцсетях, где размещают крайне экстремистский контент. Причем этот контент сделан не носителями языков, на которых он размещен, либо вообще на русском языке. Поэтому, по моему мнению, драки между мигрантами провоцируют искусственно, и делается это, возможно, для отвлечения внимания от ситуации в экономике, в общественной жизни страны.

- То есть, вы считаете, что таким образом кто-то пытается "назначить врага"?

- Да, я так считаю. Мою точку зрения разделяют многие знакомые мне правозащитники, исследователи вопросов миграции, журналисты, которые пишут о миграции.

- Вы говорите о том, что мигрантов на массовые драки собирают в соцсетях и мессенджерах, где размещают контент с призывами. Я сама в таких группах не состою, поэтому не в курсе. Расскажите, пожалуйста, что это за контент?

- Я тоже в таких группах не состою. Я общалась с людьми, которых привлекли за участие в этих массовых драках, хотя они в них не участвовали. Как это произошло? Полиция сейчас задерживает лиц неславянской внешности в гораздо большем масштабе, чем раньше. Частота задержаний выросла раз в пять-шесть. И первое, что делают полицейские, - лезут к мигрантам в телефон и ищут там абсолютно определенные группы. Откуда они знают, какие группы искать? Кроме того, в Telegram и WhatsApp, как вы знаете, человек не всегда сам вступает в группу. То есть, его можно туда добавить, и пока он сам оттуда не выйдет, будет там числиться. Тех людей, с которыми я разговаривала, привлекли за участие в массовых беспорядках, потому что у них в телефоне были те самые группы, в которые, по их словам, сами они не заходили. Когда же они туда зашли и почитали, что там происходит, они пришли в ужас от того, какое содержимое там имеется. Это в буквальном смысле вызовы на драки, требование крови, призыв прийти с оружием.

- Как выглядели эти призывы? Какая у них была мотивация?

- Первое видео, которое я увидела, - съемка в машине скорой помощи двух киргизских ребят, у одного из которых были ножевые ранения в живот, а у другого - ранение руки. Видео сопровождалось текстом с нецензурной бранью: "Смотрите, что сделали эти таджики" и призывом прийти в определенный день и место с целью отомстить. При этом я хорошо знаю ситуацию, которая послужила поводом для этой драки.

В бильярд-клубе две компании, причем обе - интернациональные, играли и делали ставки на деньги. Выигрыш показался нечестным, они между собой поругались. Таджики и узбеки спокойно относятся к межнациональным историям, их это не интересует, у них нет никакого национализма. А у киргизов есть. После проигрыша часть киргизов из одной компании стала говорить таджикам из другой компании, которые были с киргизскими девушками, что они не имеют права гулять с киргизскими девушками. Девушка сказала, что сама будет решать, с кем ей гулять. Двое киргизов из другой компании кинулись к ней. Таджик, который был с этой девушкой, стал ее заслонять. Вмешался другой таджик из этой компании: стал их разнимать или предложил подраться вместо друга - я не очень поняла. В итоге, киргизы стали драться с ним. У него в руках оказался нож, он его вытащил. Киргизы у него этот нож отняли, сильно ранили в руку. Он его вырвал и всадил в живот киргизу. А в ходе предыдущего столкновения не очень понятно, кто ранил другого киргиза в руку. Приехали "скорые". В одной машине увезли двух таджиков, во второй - киргизов. Вот история, послужившая началом. В ней не было ничего межнационального, если не считать, что парень, проигравший в бильярд, решил доказать, что киргизские девушки не должны гулять с таджикскими ребятами. По сути - обыкновенная "бытовуха".

- Но видео из "скорой" в итоге использовали как провокацию на конфликт?

- Да. Вторая история, которую я тоже неплохо знаю, произошла возле одного их столичных ТЦ, где собираются в большом количестве таджикские таксисты. Приехала группа (предположительно - чеченских ребят), которые сказали, что теперь они будут "крышевать" таксистов. Таксисты сказали, что обойдутся сами, без "крыши", и всячески пытались уйти от конфликта. После чего один из приехавших достал пистолет и стал стрелять в стекла в здании торгового центра. Таксисты разбежались практически сразу. Но в ТЦ были и другие посетители - таджики, узбеки, киргизы, на которых стали нападать. Завязалась драка. После этого появился ролик - второй, который я видела. Он был снят на таджикском языке с призывом к драке примерно такого содержания: "Давайте их накажем. Собирайтесь, мы не трусы, мы не пыль под ногами. Давайте докажем, что мы мужчины". Причем, снят этот ролик был на плохом таджикском.

Следующая история: в узбекском чате в Telegram, где мигранты ищут работу, стали распространять видеоролик с похожим сюжетом, но о нападении на какой-то узбекский автосервис. Якобы нападавшие тоже собирались его "крышевать". Часть роликов призывала поехать в Одинцово и там подраться. Почему в Одинцово - не понятно, поскольку сам конфликт, запечатленный на видео, произошел в Мытищах. Но главное: Мытищи - открытая для мигрантов территория, а Одинцово - закрытая.

- Что значит - закрытая для мигрантов территория?

- Где-то четверть России закрыта для посещения иностранцев. Они могут туда въезжать только по персональному разрешению ФСБ. И этот факт тоже оставляет вопросы: почему мигрантов призывали приезжать не в Мытищи, где случился конфликт, а в закрытое Одинцово.

В другой части роликов предлагали драться на Трубной. Эти ролики поймал наш волонтер, который состоит в этой группе Telegram, где мигранты ищут работу. Тут же наши волонтеры стали писать посты и обзванивать мигрантов, предупреждать о том, что это провокация. И драки на Трубной не случилось.

Драка в Одинцово была довольно условной дракой. Туда приехало около 200 человек. Из них примерно 40 - граждане Узбекистана. Все остальные были, видимо, кавказцами. Но этого никто не знает. С обеих сторон были провоцирующие призывы, но действий не было. Приехала полиция, забрала всех узбеков и не тронула ни одного участника разборок с другой стороны.

- Вы говорите, что одну массовую драку удалось предотвратить. Как вы и другие правозащитники собираетесь дальше работать с такими проявлениями?

- Мы сразу сообщили всем посольствам о том, что есть такой контент, и мы предполагаем, что он заказной. И что он вообще сделан не руками мигрантов. Я думаю, что посольства со своей стороны ведут работу со своими гражданами. Также мы провели прямой эфир с просьбой никого не участвовать ни в каких массовых мероприятиях - ни за, ни против. Мы на четырех языках объяснили людям, что их депортируют, если они придут на какие-то разборки, и что им поставят запрет на въезд минимум на 20 лет, а то и на 99.

Помимо массовых драк мы сейчас наблюдаем, что при задержаниях на всех мигрантов без исключения составляют протокол по статье 21 за мелкое хулиганство, хотя, никакого мелкого хулиганства они не совершали. Для чего это делается? Указ президента запрещает депортировать мигрантов, если они не замечены в нарушениях общественного порядка, в том числе, в несанкционированных массовых мероприятиях и массовых беспорядках. Составление протокола за хулиганство, которое мигрантам кажется не таким уж страшным - всего 500 рублей штрафа, открывает дорогу к их депортации.

- Я не понимаю, зачем устраивать провокации и стараться депортировать мигрантов, если сейчас даже на уровне правительства признают, что в стране не хватает иностранных работников?

- Мне тоже многое хотелось бы понять. Я не исключаю что происходящее может быть связано с предвыборной кампанией. По моему мнению, это будет продолжаться до середины октября, а потом резко закончится, как это было во время кампаний 2013 года и перед выборами президента - в 2017 году. По моему мнению, это просто отвлечение внимания населения от реальных проблем перед выборами. Поскольку именно в период думских и местных выборов у людей есть возможность проголосовать не за одного человека.

Источник - rosbalt.ru