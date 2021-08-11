Улукбек Ормонов опозорится, если ради мандата выступит против Эльмурзы Сатыбалдиева

Так как будут развиваться дальнейшие события?
Депутат «бир-боловец» Улукбек Ормонов уже сейчас готовится к парламентским выборам, не стал скрывать, что будет выдвигать кандидатуру в Узгене. Ожидается, что с этого округа баллотируется и генерал Эльмурза Сатыбалдиев. Так как будут развиваться дальнейшие события? По нашей оценке, нужно учесть то, что Улукбек Ормонов до этого работал на должности депутата, не выполнил данные народу обещания. С учетом этого ему нужно постыдиться и уступить дорогу Эльмурзе Сатыбалдиеву. И народ это понимает. Если Улуке будет чрезмерно стараться заполучить мандат, то останется ни с чем? По правде говоря, Эльмурза аке больше сделал для узгенцев и в будущем проделает большую работу. Поэтому всем нам следует поддержать генерала и позволить ему занять место в большой политике.
Источник: газета «Азия news» №31 от 05.08.2021 / стр. 7, gezitter.org
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