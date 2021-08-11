Бек Борбиев: Акаев чуть ли не заставил нас попросить прощения…

Бишкек, "Саясат. kg". По правде говоря, сейчас никому не нужны ваши извинения.

- А. Акаев попросил у народа прощения по Кумтору, мол, были допущены ошибки. «На протяжении 16 лет вы могли развиваться и самостоятельно, без меня», - спросили вы и это неправильно. Мы не добились развития из-за того, что вы заключили предательские для Кыргызстана соглашения. Это только одна ваша оплошность, вы собираетесь отдельно просить прощения за приватизацию? И за Аксыйские события? Если составлять список, то пост не уместится в Фейсбуке.

По правде говоря, сейчас никому не нужны ваши извинения. Нужно перечислить в казну ущерб, нанесенный из-за таких соглашений, если понадобится – лишить человека свободы. Необходима конфискация, мы знаем, что у него функционируют до сих пор бизнес-предприятия.

С самого возвращения он пиарится: «Я сам приехал». А народ знает, кто его привез – С. Жапаров, мог бы сказать правду. Если бы он самостоятельно приехал, то сразу бы оказался за решеткой, это яснее ясного.

Если бы он перечислил каждую ошибку, которую допустил за 15 лет, признал вину, отметив, что завел страну в тупик, то мы бы подумали, что он наконец одумался. Нет, вместо этого пиарится, мол, я белее молока. Наверное это не понравилось спецслужбам, которые прижали его по доказательствам с «Кумтора», что вынудило его выступить с извинениями. В целом я не настроен против него. Человеку дороже всего его родина. Мы думали, что из-за тоски по отчизне он будет готов ко всему, признает свою вину. К сожалению, это не так, он думает: «Я работал честно, а вы меня выгнали, это вы должны просить у меня прощения…»

С Акаевым Кыргызстан уже не мог существовать. А без Акаева Кыргызстан жил и будет жить. Кыргызстан не может встать на ноги из-за ошибок Акаева. Люди моего поколения прекрасно знают об оплошностях Акаева, я не принял его извинений, они мне не нужны.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org