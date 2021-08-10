Азиза Абдирасулова, руководительница правозащитного центра «Кылым шамы»: «Только 5-10 депутатов отстаивали интересы народа»

Потому что мы голосуем, взглянув на лидера партии.
- Как работал Жогорку Кенеш VI созыва?
- Избиратели сами виноваты в том, что у нас был избран такой парламент. Можно не обвинять депутатов Жогорку Кенеша. Разве есть в Кыргызстане избиратель, который знает имена каждого из 120 депутатов? А кто от какой фракции пришел? Какова программа фракции? Какую программу выполнили, а какую не смогли? Никто не задается этими вопросами. Потому что мы голосуем, взглянув на лидера партии. Не можем избавиться от трайбализма.
Среди депутатов только 5-10 человек прямо высказывают свое мнение, отстаивают интересы народа. У этого парламента было много возможностей. Работают 6 лет. Выделили большой срок, но они не смогли использовать это время, чтобы поработать для народа. Сами выбрали людей, которые не смыслят в законотворчестве, в экономике, в международных отношениях, тех, кто опирается на деньги. А они делали все, что в их силах. Кыргызстану нужен хороший парламент.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №57 от 06.08.2021 / стр. 6, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!