Акаев: Сожалею, что не передал президентство законно

Аскар Акаев перечислил достижения страны за 15 лет его руководства государством, признался также в недостатках.

Свергнутый из власти бывший президент Аскар Акаев 6 августа сделал обращение к кыргызстанцам, в котором выразил благодарность президенту Садыру Жапарову и председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву за создание условий для возвращения на родину через 16 лет.

Акаев отметил, что приехал на родину с целью внести вклад в действия по разработке золоторудного месторождения Кумтор в пользу народа. Сообщил: открыто рассказал силовым структурам известные ему сведения о данном проекте.

Кроме того, Аскар Акаев перечислил достижения страны за 15 лет его руководства государством, признался также в недостатках.

«Из них два недостатка всегда вызывают у меня сожаление. Первый – Аксыйские события. Допущение этой трагедии во время моего руководства страной ранит мое сердце.

Второй – не сумел передать президентскую должность в 2005 году следующему президенту конституционным путем.

За эти недостатки я просил и еще раз прошу прощения у кыргызского народа. Наряду с этим решительно отвергаю пустую клевету, сплетни, которыми покрывали мои непримиримые оппоненты в течение 16 лет. Сказанное ими: «Акаев продал Узонгу-Кууш китайцам, проел золото, деньги с Кумтора, обладает акциями, вмешал членов своей семьи в государственное управление» и тому подобное – это фальшивые надуманные обвинения»,- написал он в своем обращении.

Аскар Акааев управлял Кыргызстаном с 1990 года до 2005 года. 24 марта 2005 годы был свергнут из власти. С семьей выехал из Кыргызстана, жил в России. 2 августа он приехал в Бишкек.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ» сообщал, что бывший президент был доставлен из Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного по проекту Кумтор. Говорится, что Акаев договорился с властью и приехал по своей воле.

Акаеву было вручено уведомление о подозрении в преступлении в связи с коррупцией: при составлении генерального соглашения по проекту Кумтор в 1992 году, внесении изменений в него в 1994 году, и при реструктуризации генерального соглашения с компанией Камеко в 2003 году.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org