Масадыков излишне умничает, превышая свои полномочия

Бишкек, "Саясат. kg". Сам-то он это заметил?

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков дал интервью одному из местных СМИ, начал умничать со словами: «Я готов дать советы глав ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, спецслужба – это не служба, которая должна выходить в медиа, на публику».

А на деле Масадыков, умничая, превышает свои полномочия, сует нос в различные отрасли, пристает ко всем. Сам-то он это заметил?

Почему «умник» Масадыков не знает, что современные реалии таковы – ГКНБ открыто должен информировать общественность о различных мероприятиях и спецоперациях. Общество живет в эпоху цифровизации и прозрачности. То, что ГКНБ раскрывает коррупцию, схемы хищений, обнародует такую информацию – соответствует требованиям времени. ГКНБ в то же время не раскрывает информацию о внешней угрозе, вроде терроризма, о внутренних врагах. Масадыков знает об этом.

Так почему, зная, он пристает к этой отрасли? Может есть зависть к проделываемой работе ГКНБ? Или это диверсия по отношению к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву? Наверное соответствующим отраслям и соответствующим людям следовало бы тщательно анализировать подобные слова Масадыкова и сделать выводы…

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org