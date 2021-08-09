Азимбек Бекназаров прокомментировал последние задержания в Кыргызстане

Выплата ущерба до суда должна использоваться только для тех преступлений, в которых не было элементов коррупции и незаконного обогащения.
Посол КР в Малайзии Азимбек Бекназаров убежден, что выплаты ущерба до суда по коррупционным делам приведет к еще большей безнаказанности в Кыргызстане. Свое мнение по этому поводу политик высказал одному из отечественных изданий.
- Выплата ущерба до суда будет способствовать еще большему росту преступности. Денежные преступники "законным способом" покупают правоохранительные органы. Так мы скоро превратимся в "рэкетирское государство". Тюрьма же станет местом только для бедных. Выплата ущерба до суда должна использоваться только для тех преступлений, в которых не было элементов коррупции и незаконного обогащения. Иначе неизбежен социальный взрыв.
К примеру, по Кумтору разного рода "соглашения со следствием, "выплаты ущерба", "сроки давности" и так далее позволили некоторым политикам уйти от ответственности. Это в корне неправильно. Дело Кумтора – это вершина коррупции в Кыргызстане. Все виновники по этому делу - бывшие президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные правительственные чиновники продавали наше богатство, судьбу и будущее нашего народа. Ущерб невосполним, преступление не поддается исчислению и поэтому давать им возможность уходить от ответственности – крайне несправедливо.
Например, Аскар Акаев хочет помочь расследованию по дела "Кумтор" и чувствует себя при этом довольным и счастливым, что не соответствует принципам справедливости. Потому что Акаев - главный виновник по этому делу, - сказал Бекназаров.
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