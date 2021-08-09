Могли бы придумать что-то поинтереснее

Очередные сплетни связаны с этим автомобилем.

В последнее время в социальных сетях некоторые фейк-аккаунты распространяют сплетни, чтобы опорочить председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Главная цель – выставить Ташиева в дурном свете перед президентом, рассорить друзей. Но оппоненты действующей власти, а конкретно Ташиева не смогли найти что-то стоящее, поэтому вынуждены придумывать сказки. Очередные сплетни связаны с этим автомобилем.

У председателя ГКНБ сегодня много врагов, потому что он ведет решительную борьбу с коррупцией, привлекает к ответственности перед законом всех, кто запустил лапу в государственную казну, вне зависимости от статуса. Все они для него враги. В связи с этим нам нужно позаботиться и о безопасности председателя ГКНБ, с учетом работы, которую он делает для страны. Возможно и с этой целью приобрели это авто.

Но неправы фейки в том, что на эту машину из государственной казны потратили миллионы. На деле не потратили ни копейки. Могли бы придумать что-то другое, близкое к правде! Подобные вещи можно легко проверить. Когда успокоитесь? Или вам не нужно, чтобы наш народ жил хорошо?

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org