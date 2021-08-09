Масалиев, который не видит дальше своего носа

У нас есть экс-депутат Масалиев, которому все неймется.

В последние дни скулит, вроде как критикует действующие власти.

Если бы критика была уместной, можно было бы выпрямиться, сказав: «Наверное неправильно поступают». Но критика Масалиева оказалась неуместной, поэтому он сам в ответ подвергается критике.

Он раскритиковал главу государства за то, что он ездил на скутере по озеру: «Наверное в детстве не наигрался».

Кажется и вы в молодости играли в карты и казино, проиграли деньги, не отыгрались. Разве неправда, как проверяющие случайно увидели вас за столом в казино, когда вы возглавляли Налоговую службу?

Вроде как езда на скутере – позитивное развлечение, если сравнивать с азартными играми в казино. В узких кругах вас называют фанатом азартных игр. В одно время у вас были теплые отношения с Саном, владельцем нескольких казино, даже крышевали его. Исхак Абсаматович, в таких случаях говорят: «У критика один сапог кособокий».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org