Масалиев, который не видит дальше своего носа

У нас есть экс-депутат Масалиев, которому все неймется.
В последние дни скулит, вроде как критикует действующие власти.
Если бы критика была уместной, можно было бы выпрямиться, сказав: «Наверное неправильно поступают». Но критика Масалиева оказалась неуместной, поэтому он сам в ответ подвергается критике.
Он раскритиковал главу государства за то, что он ездил на скутере по озеру: «Наверное в детстве не наигрался».
Кажется и вы в молодости играли в карты и казино, проиграли деньги, не отыгрались. Разве неправда, как проверяющие случайно увидели вас за столом в казино, когда вы возглавляли Налоговую службу?
Вроде как езда на скутере – позитивное развлечение, если сравнивать с азартными играми в казино. В узких кругах вас называют фанатом азартных игр. В одно время у вас были теплые отношения с Саном, владельцем нескольких казино, даже крышевали его. Исхак Абсаматович, в таких случаях говорят: «У критика один сапог кособокий».
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!