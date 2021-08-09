Равшан Жээнбеков предательски вел себя по отношению к Кыргызстану?

Бишкек, "Саясат. kg". Прошло много времени с тех пор, как Равшан Жээнбеков отстаивает интересы Запада во главе с США, выполняет их заказы.

Говорят, что Равшан Жээнбеков был взят под стражу за то, что имел тайные связи с иностранными спецслужбами и занимался вещами, противоречащими национальным интересам.

Этой информации удивляться не стоит. Прошло много времени с тех пор, как Равшан Жээнбеков отстаивает интересы Запада во главе с США, выполняет их заказы. Господин Равшан любит говорить о демократии, о правах человека, восхищается Соединенными Штатами. Выполняет все их заказы и жаждет их одобрения.

Равшан Жээнбеков активно участвовал на митингах и акциях протеста, проходивших под патронажем Запада, был даже организатором. Тесно сотрудничает с нпошниками, финансируемыми из Запада. Мы были свидетелями его тайной встречи с западными донорами.

Господина Равшана не заботят интересы страны и национальные ценности. Хочет стать главой правительства или президентом, благодаря политической и финансовой поддержке Запада. Но ему следовало бы вспомнить, что такие вопросы решают не иностранцы или грантоеды, а кыргызский народ.

Следствие только началось. Результаты следствия покажут, насколько Равшан Жээнбеков сотрудничал с иностранными спецслужбами, насколько он угрожал безопасности страны.

Судьба Жээнбекова должна стать уроком для тех, кто хочет добиться внутреннего разложения страны…

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org