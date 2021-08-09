Аскар Акаев попросил прощения у кыргызстанцев за "Кумтор". Видео

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев выступил с видеообращением к кыргызстанцам.

"Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие соотечественники!

Хотел бы обратиться к вам и рассказать о причинах, побудивших меня вернуться на родину.

Находясь вдали от родины и наблюдая за событиями, происходящими вокруг "Кумтора", особенно за теми решительными мерами, принимаемыми после октябрьских событий 2020 года, я не мог оставаться в стороне.

Невзирая на то что в Кыргызстане я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу "Кумтора".

С первых дней пребывания в Кыргызстане я ежедневно ходил на допросы и давал следователям показания. Мне было задано очень много вопросов, показано большое количество документов, содержащихся в уголовном деле.

После обретения Кыргызстаном независимости передо мной, как перед президентом страны, стоял ряд важных стратегических задач. Это и создание собственной национальной валюты, национальной финансовой системы и обеспечение ее постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото Кумтора.

В декабре 1992 года в Канаде было подписано первое генеральное соглашение по проекту "Кумтор" с канадской корпорацией "Камеко", с чего и начался важный для страны проект. Создавая проект "Кумтор", мы связывали с ним большие надежды и перспективы успешного взаимовыгодного сотрудничества с канадской стороной.

Кыргызстан ожидал намного большей экономической выгоды от данного проекта. К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось.

Со дня подписания генерального соглашения по "Кумтору" кыргызская сторона шла на многочисленные уступки, в том числе и нарушения в интересах канадской стороны, в ущерб национальным интересам.

Одним из таких фактов является незаконное освобождение правительством Кыргызской Республики корпорации "Камеко" от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами при подписании генерального соглашения от 1992 года, а также передача управления проектом "Кумтор" канадской стороне. В результате кыргызская сторона оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений в бюджет республики.

Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства. Это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту "Кумтор", слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании генерального соглашения интересы Кыргызстана были полностью учтены.

А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству Кыргызской Республики на реструктуризацию проекта "Кумтор" в 2003 году. Когда изучалось предложение корпорации "Камеко" о реструктуризации проекта "Кумтор", я, как президент страны, ставил правительству задачу войти в новую публичную компанию "Центерра" только в случае справедливого распределения долей.

По моим собственным подсчетам, мы должны были владеть долей в "Центерре" не менее 40%, а то и больше. Однако правительство, по итогам переговоров с канадской стороной, подписало соглашение, и Кыргызстан вошел в "Центерру" с долей в 33,33%. Позже мне стало известно, что у правительства еще тогда были на руках документы, в том числе заключения международных экспертов, которые рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях.

Как глава государства, я не должен был давать согласия на реструктуризацию "Кумтора".

Но в тот момент правительство убедило меня, что это необходимо.

Уважаемые сограждане! Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту "Кумтор". Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, они извлекают для себя огромную прибыль, оставив для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы.

Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать. Но как гражданин Кыргызской Республики и как бывший президент, я чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами.



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