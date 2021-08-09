Медербек Корганбаев: Таалатбек Масадыков не обладает политическим опытом и возможно плохо знает ментальность Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Назначение Масадыкова было пролоббировано одной из группировок Белого Дома, которая боится авторитета, влияния Ташиева и стремится воздействовать на него.

Эксперт Медербек Корганбаев на своей странице в «Фейсбуке» написал, что Таалатбек Масадыков не обладает политическим опытом и возможно плохо знает ментальность Кыргызстана.

- Заместитель председателя Совета Безопасности Таалатбек Масадыков не обладает политическим опытом и возможно плохо знает ментальность Кыргызстана. Судя по его резюме, он большую часть своей жизни и деятельности провел вне Кыргызстана. Профессиональный переводчик, участник афганской войны и переговоров (часто его ошибочно считают дипломатом), интеллигент. Однако, каких-либо других достижений в кыргызской политике или на госслужбе в послужном списке Масадыкова не видно. Его неожиданное заявление, выпад в сторону ГКНБ и в адрес председателя спецслужбы Камчыбека Ташиева можно считать отсутствием какого-либо понятия в субординации и политических правил.

Большая политика - это среда с жесткими законами, где за слова нужно отвечать. Да и Кыргызстан это не Афганистан. В самом Афганистане Масадыков переводил переговоры, а не проводил. Это разные вещи, прошу не путать. И это не дипломатия. Уровень политического опыта Масадыкова, Жапарова и Ташиева не сравнимы. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев вместе плечом к плечу прошли сложный путь политической жизни - парламент, работа в правительстве, ошские события 2010 года, Кумтор, тюрьма и политическое давление, октябрьская революция 2020 года. Возникает вопрос: а где в эти нелегкие времена находился уважаемый Масадыков? Наверняка где-то читал лекции и находился в зоне комфорта.

Я уверен, что Масадыкова подсунули президенту Жапарову. Назначение Масадыкова было пролоббировано одной из группировок Белого Дома, которая боится авторитета, влияния Ташиева и стремится воздействовать на него. Это борьба за власть и это нормально. Масадыков открыто вступает в конфликт с ближайшим соратником президента - с руководителем ГКНБ. Неужели у зампредседателя СБ нет других дел? Плести интриги, сплетни и высказывать нравоучения - это ли уровень высокопоставленного чиновника? Прежде чем критиковать Ташиева и контору, может для начала Масадыкову показать себя в своей деятельности?