Таалатбек Масадыков – темная лошадка

Масадыков заявил, что, по его мнению, в Кыргызстане нет единства и первый шаг к консолидации должен сделать глава государства.

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков внезапно решил выступить в СМИ. В большом интервью журналисту Майраш Базлакуновой он, правда, не рассказал, чем занимается в Совете безопасности КР, зато щедро раздавал советы – президенту Садыру Жапарову, а также главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Масадыков заявил, что, по его мнению, в Кыргызстане нет единства и первый шаг к консолидации должен сделать глава государства.

Мысль, высказанную зампредом Совбеза, нельзя назвать очень оригинальной. И, тем более, странно слышать ее в качестве рекомендации для президента. Хотя бы, потому что Садыр Жапаров и сам знает о необходимости консолидации нашего общества – во всяком случае именно это он постоянно транслирует, в том числе, и на своих страницах в социальных сетях.

Таалатбек Масадыков также заявил, что нужно освободить тех, кто находится в тюрьме по политическим мотивам.

- Глава государства должен быть милосердным. Глава государства должен быть как отец для народа. Все политические узники должны быть освобождены, но они должны договориться, что не пойдут на революции, они должны прийти к единству, чтобы страна двигалась вперед, - считает он.

Трудно представить, что зампред Совета безопасности совершенно не разбирается в политической конъюнктуре КР. Однако выглядит это именно так. Интересно, кого из так называемых политических узников президент должен уговаривать не идти на революцию? Если речь идет об Алмазбеке Атамбаеве, то тут, наверное, проще уговорить солнце не всходить на востоке.

Любопытно, что в своем интервью Таалатбек Масадыков довольно виртуозно воскресил идею о якобы существующих разногласиях между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. Эта тема, раскачивавшаяся в ряде СМИ, утихла после того, как президент и глава ГКНБ буквально предоставили фотодоказательства отсутствия конфликта. Теперь, вероятно, последует новая волна ничем не обоснованных предположения и слухов по этому поводу.

С другой стороны, похоже, что Масадыков ищет себе противника во власти. Ссориться с президентом ему не с руки, так как именно Садыр Жапаров дал ему должность, а вот глава ГКНБ на эту роль вполне подходит. Это объясняет выпад в сторону Камчыбека Ташиева: Масадыков заявил, что ГКНБ должен ограничить свое присутствие в медиа.

- Я готов дать советы Камчыбеку Ташиеву в части ГКНБ. Некоторые моменты, возможно, должны были быть по-другому. ГКНБ не то ведомство, которое должно выходить на публику, в медиа. У ведомства должен быть свой тихий мир, - считает он.

В текущей общественно-политической ситуации активное информирование ГКНБ общественности, на самом деле, выглядит уместным, что бы на этот счет ни думал зампред Совбеза. На сегодня Госкомитет стал важнейшим источником сведений о том, что происходит в стране, как демонтируются коррупционные схемы, как протекают процессы, связанные с уголовными делами по Кумтору. Были времена, когда ГКНБ действительно предпочитал отмалчиваться, но ведь тогда ведомство критиковали за чрезмерную закрытость.

К слову, нынешняя информационная активность комитета никак не вредит государственной безопасности или действующей власти. Напротив, она помогает людям разобраться в ситуации.

Возможно, то, что ГКНБ регулярно отчитывается перед СМИ о проделываемой работе, раздражает Таалатбека Масадыкова, потому что результатов его работы в должности зампреда никто не видит. Нет никакой программы региональной или приграничной безопасности. Он даже ни разу на границу не съездил. Вместо этого, он пытается вмешиваться во внутриполитическую кухню, хочет, как минимум, выбить из седла Камчыбека Ташиева.

ГКНБ очень оперативно отреагировал на выпады Масадыкова. В ведомстве считают, что работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти.

"В подобных советах, что дается Таалатбеком Масадыковом, ГКНБ не нуждается. ГКНБ является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендациями компетентных лиц, имеющих на это конституционное право", - проинформировали в пресс-центре.

ГКНБ предложил Таалатбеку Масадыкову рассмотреть свои полномочия исходя из предусмотренных Конституцией должностных обязанностей.

Впрочем, возможно проблема как раз и заключается в том, что никаких функциональных обязанностей у Масадыкова по факту нет. Его должность вообще не прописана в Конституции. В связи с этим прискорбным обстоятельством, вероятно, Масадыкову трудно найти свое место в государственном аппарате.

Между тем, интервью Масадыкова показало, что его политические (президентские) амбиции никуда не делись. VB.KG уже писал о том, что зампред Совбеза вряд ли вольется в президентскую команду и станет работать на полную катушку. Что в принципе и произошло: Масадыков и сам признался, что не причисляет себя к команде президента.

Озвученные Масадыковым мысли похожи на политическую заявку. Он, как видно, готовит себе платформу на будущее. Если в результате срежиссированого им противостояния с Камчыбеком Ташивым, он уйдет с должности, то к осени он, станет автономной политической фигурой. Независимой и оппонирующей действующей власти.

В интервью, кстати, он напомнил, что возглавляет "Социалистическую партию Кыргызстана". И заявил, что в ближайшее время будет решено, станет ли его политобъединение участвовать в выборах в ЖК.

Надо отметить, что планы участвовать в будущем в президентских выборах он пока отрицает. И понятно почему: его реальные политические возможности мы увидели на выборах в 2017 году. Он выступил с популистской программой, которую поддержали всего 10 тысяч избирателей. И если к новым выборам он не сумеет сочинить чего-то более приближенного к реалиям, то вряд ли добьется большого успеха.

Кроме того, по-прежнему актуальным остается тот факт, что Таалатбек Масадыков по большому счету – темная лошадка для кыргызстанцев. Сегодня он занимает большую и важную должность, а мы толком ничего не знаем о его реальных достижениях и ресурсах. Понятно только одно, Масадыков не похож на человека действия. Да, у него впечатляющее резюме, он работал в разных международных организациях, но, судя по всему, больше в качестве переводчика. По крайней мере, неизвестно, принимал ли он когда-либо какие-то серьезные решения или у него в активе только умение разговаривать.





URL: https://www.vb.kg/404547