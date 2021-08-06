Турсунбек Акун, правозащитник: «В отношении Акаева не было возбуждено уголовное дело, а Бакиев был осужден на 30 лет»

Т.Акун: Появилась большая надежда с прибытием в Кыргызстан первого президента Аскара Акаева и с дачей показаний по Кумтору.



- Господин Турсунбек, Аскар Акаев прибыл в Кыргызстан, дает показания. Сможет ли это помочь раскрыть тайны вокруг Кумтора и распутать дело?

- Появилась большая надежда с прибытием в Кыргызстан первого президента Аскара Акаева и с дачей показаний по Кумтору. Это позволит раскрыть многие тайны вокруг Кумтора. Потому что Аскар Акаев является первоисточником в вопросе Кумтора. Большинство соглашений было заключено при нем. Приезд Акаева позволит решить многие вопросы, направить следствие в правильное русло.

- То, что Акаев выразил благодарность говорит о том, что все вопросы заранее были согласованы с Садыром Жапаровым?

- Аскар Акаев выразил признательность президенту Садыру Жапарову, что надо воспринимать как его воспитанность. Он также проявил субординацию. Потому что Садыр Жапаров создал условия для возвращения Акаева на родину, не учинял препятствия. Все же поблагодарят за такое. Не знаю, давал ли Садыр Жапаров Акаеву гарантии безопасности или нет. Но поступил великодушно – не посадил. Акаева могли привезти в страну и президенты до Жапарова. То, что Аскар Акаев прибыл для дачи показаний, можно отнести к позитивным делам нынешней власти.

- Теперь нужно привезти и Бакиева?

- Нужно. Если бывшие президенты находятся в бегах, если они получили статус беженца, то это негативно сказывается на репутации самих бывших президентов и Кыргызстана в целом. И находящиеся в бегах президенты, и кыргызстанцы будут покрыты позором. Поэтому возвращение Акаева на родину нужно поддержать. Теперь и к Бакиеву нужно отнестись так, как к Акаеву. Но сравнивать Акаева с Бакиевым не стоит. В отношении Акаева не было возбуждено уголовное дело. Его не судили, не привлекали к уголовной ответственности. А Бакиев был приговорен к 25-30 годам тюрьмы. Поэтому нельзя сравнивать его с Акаевым и одинаково к ним относиться.

- Возможно, нужно простить?

- Если есть вина бывших президентов по Кумтору или Аксыйским событиям, то нужно возбудить дело, передать в суд, наказать. А если они невиновны, то нельзя устраивать гонения.

- Вы считаете, что Акаев невиновен по Кумтору?

- Скорее всего у Аскара Акаевича есть вина по Кумтору. Потому что его сын был в Канаде. Он постоянно ездил и заключал преступные соглашения. Аферистская компания ущемила права многих. Многие чиновники разбогатели, Кумтор стал аферой века. Если он виноват, то его надо наказать, если не виноват – то надо оправдать. Но по нашим законам человека не наказывают по истечению срока давности. Поэтому не могут привлечь к ответственности, к сожалению.

Тем не менее, нужно вывести к народу преступления, которые совершил Акаев, открыто рассказать о них, а Акаеву нужно попросить прощения перед народом. Но вместо этого Акаев оправдывается, хвалит жену и детей, пытается выставить себя ангелом.

По правде говоря, вина Акаева есть и по Аксыйским событиям. Погибли 6 человек, а на 22-м дне голодовки скончался правозащитник Шерали Назаркулов. Многие аксыйцы пострадали. Были пикеты, митинги, пешие марши. Ученики шести школ не ходили на занятия несколько месяцев. Все это результат того, что Акаев не смог правильно управлять страной, не прислушивался к простому народу. Все это нужно проверить. Акаев сбежал, потому что чувствовал вину. Из-за его неправильной работы в 2005 году произошла революция, был разрушен «Белый дом». Короче говоря, Акаев достаточно виновен.

- Не избежит ли он наказания за то, что дал показания и сотрудничал со следствием?

- Не знаю, как будет дальше, если закроют глаза на эти преступления и освободят. Чтобы не было недовольства среди народа, его нужно привлечь к ответственности, если виновен, или оправдать, если невиновен.

Источник: газета «Азия news» №31 от 05.08.2021 / стр. 7, gezitter.org/



