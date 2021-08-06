Президент С.Жапаров рассказал о планах по переходу на экологически чистую электроэнергию

«Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые источники энергии», - сказал Жапаров.



Президент Садыр Жапаров выразил готовность к конструктивному диалогу с партнерами по региону для поиска решений во взаимовыгодном ключе во благо стабильности и процветания в Центральной Азии.

Выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Туркменбаши (Туркменистан), он рассказал, что все страны Центральной Азии обладают большим объемом энергетических ресурсов. При этом, несмотря на наличие классических источников энергии, сегодня Центральная Азия располагает значительным потенциалом для перехода на экологически чистую электроэнергию.

«Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития государств Центральной Азии является комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов. В этом плане Кыргызстан намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистым источником энергии», - сказал он.

Президент добавил, что должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья из расчета на несколько лет вперед.

«Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые источники энергии», - сказал Жапаров.

Tazabek