Предложение президента… Омурбек Текебаев готовится к большой должности…

Говорят, на прошлой неделе аксакал кыргызской политики Омурбек Текебаев принял предложенную главой государства должность.

Услышали хорошую новость, обрадовались. Говорят, на прошлой неделе аксакал кыргызской политики Омурбек Текебаев принял предложенную главой государства должность. Мы считаем, что это правильно и желаем успеха. На протяжении тридцати лет он занимает высокие должности в кыргызской стране. Вместе с тем допускал серьезные ошибки. Все это история! В свое время неоднократно критиковали на страницах газет. Частенько и поддерживали… Но лучшего надо называть «лучшим». Благодарим власти, которые по достоинству оценили Текебаева! Мы обязаны использовать весь потенциал этого человека. Поработайте для народа, уважаемый Омурбек Чиркешович!

Источник: газета «Азия news» №31 от 05.08.2021 / стр. 11, gezitter.org