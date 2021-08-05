Новые правила для мигрантов

При сдаче экзамена будут использоваться компьютерные и дистанционные технологии.

С 1 августа текущего года вводятся новые правила сдачи экзаменов для трудовых мигрантов, которые желают жить и работать в России.

Теперь мигранты, желающие получить разрешение на работу в России, должны сдавать экзамены по русскому языку, истории и законодательству в соответствии с новыми положениями и порядками. Экзамен по русскому языку будет приниматься письменно и устно, а экзамены по истории России и законодательству будут сдаваться в виде теста. При сдаче экзамена будут использоваться компьютерные и дистанционные технологии.

Экзамены необходимы иностранным гражданам и лицам без гражданства для получения разрешения на работу или патента, для получения разрешения на временное или постоянное проживание.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 5, gezitter.org