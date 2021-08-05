Сонунбубу Кадырова, акын, общественный деятель: «Если Акаев невиновен по «Кумтору», то никто невиновен»

Некоторые эксперты утверждают, что при правильной разработке бюджет республики давно бы вырос в 3-4 раза.

- Настроение народа поднимается от новости о том, что Акаев будет сотрудничать со следствием по делу «Кумтора». Конечно, хотелось бы, чтобы это помогло решить проблему народа. В первую очередь это должно было помочь пополнить бюджет. По всей видимости, международные финансовые институты и внешнеполитические ведомства Канады и Великобритании осведомлены о проделках «Центерры» в Кыргызстане. Некоторые эксперты утверждают, что при правильной разработке бюджет республики давно бы вырос в 3-4 раза. Давно бы решились проблемы с бедностью населения, со здравоохранением и образованием.

Последние шаги власти дают надежду оставшемуся ни с чем народу. Власти подняли вопросы экологической катастрофы, финансовой аферы. Такого не было ни при Акаеве, ни при Бакиеве, ни при Атамбаеве, ни при Отунбаевой. Больше всего вопросов к Акаеву. Еще до строительства комбината наша доля составляла 67%. В 2007 году комбинат «Кумтор» должен был отойти к Кыргызстану. В 2003 году доля Кыргызстана на «Кумторе» снизилась до 33%. Эти факты всем известны.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько хороши будут показания Акаева. И другие президенты дадут показания. Это важный момент для Кыргызстана.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 6, gezitter.org