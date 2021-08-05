Откурбек Рахманов, журналист: «Депутаты предлагают детям позволить подавать в суд на родителей, которые их вырастили»

О.Рахманов: И меня удивляет инициатива ЖК, по которой дети могут подавать в суд на родителей, которые их вырастили.

- Есть друзья, которые временами спрашивают меня о родителях. Мои родители ни дня не работали на госслужбе, они простые люди. Отец был ремесленником и вырастил 4 сыновей и одну дочь, дал образование. За последние 12-13 лет мои родители, мои братья являются мигрантами в России. Отец и мать – дворники. Пока я пишу этот пост, скорее всего мои родители подметают улицы, ради нас, детей. Уговариваем вернуться в Кыргызстан и сидеть дома, но не хотят. Говорят: «Пока у нас есть силы, мы хотим, чтобы у вас был дом, чтобы твои младшие братья женились». Думая о них, мне тут живется плохо. Хочу поехать к ним, тоже работать, но не соглашаются.

И меня удивляет инициатива ЖК, по которой дети могут подавать в суд на родителей, которые их вырастили.

Как это возможно?!

Отец и мать отказывают себе в пище и протягивают ее тебе, не покупают себе одежду, чтобы одеть тебя. Ты можешь натворить ужасные вещи, но родители не перестают тебя любить, готовы отдать за тебя жизнь. И за это на них надо подавать в суд?

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 11, gezitter.org