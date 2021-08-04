Бодош Мамырова, экс-депутат: «Дело «Кумтора» открыло дорогу Акаеву на родину»

Бишкек, "Саясат. kg". Возможно он и сам долго этого ждал, быстро приехал.



- Каждый по-своему оценивает возвращение Акаева в Кыргызстан. Как вы восприняли неожиданное возвращение человека, который многие годы был в бегах?

- По всей видимости, возвращение Акаева – продуманный и согласованный вариант. Можно сказать, он договорился о возвращении в Кыргызстан. Дело «Кумтора» открыло дорогу Акаеву на родину. Возможно он и сам долго этого ждал, быстро приехал.

- Сообщается, что через неделю отправится в Москву. Как это понимать?

- Конечно, если следствие будет идти в рамках закона, то Акаев будет рассматриваться как главный фигурант по делу «Кумтора». Но есть определенные подозрения судя по тому, как он быстро приехал и сразу направился в ГКНБ. Вряд ли в отношении него примут строгие меры, его привлекли к даче показаний. Потом придет время и он уйдет. Даже если его задержат, он будет освобожден. Он может остаться в Кыргызстане. В любом случае, сделанный шаг выгоден для Акаева, он же хочет прожить оставшуюся жизнь на родной земле. Если бы не был согласован вопрос, вряд ли удалось бы так легко добиться его приезда. Да и он сам бы воспрепятствовал этому. Одним словом, нашли какой-то законный способ для возвращения Акаева в Кыргызстан.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 11, gezitter.org