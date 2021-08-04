Что известно о паспорте и гражданстве Аскара Акаева (видео)

Бывший президент Аскар Акаев и его супруга Майрам имеют паспорта граждан Кыргызстана.

Об этом Kaktus.media сообщил бывший соратник Акаева Бекболот Талгарбеков.

По его словам, на протяжении 16 лет Акаевы оставались гражданами Кыргызстана.

"Они никогда не отказывались от Кыргызстана и всегда надеялись, что со временем смогут вернуться на Родину, поэтому и не меняли гражданство. Все эти годы они жили в Москве как граждане Кыргызстана с паспортами Кыргызстана", - сказал Талгарбеков.

По его словам, Акаевы обновляли паспорта через МИД.

"Насколько я знаю, это происходило по линии МИД. Я сам помогал собрать необходимые документы для паспорта Майрам Акаевой, Аскару Акаеву я не помогал, но точно знаю, что у него тоже общегражданский паспорт Кыргызстана. О гражданстве их детей ничего не знаю", - сказал Талгарбеков.



В одном из своих интервью в 2020 году Аскар Акаев журналисту Айжигиту Матраимову показывал кыргызский паспорт, который получил недавно.

"У меня никогда не было мысли получать гражданство другой страны. Я оставался гражданином Кыргызстана. Я благодарен руководству России, руководству Московского университета, академии за то, что они позволили мне работать без ограничений, иметь все права, хоть я и не их гражданин. У меня есть только обычный паспорт гражданина Кыргызстана, особого паспорта нет. Я его только недавно обменял (не уточнил дату. - Прим. ред.) Были некоторые трудности, конечно, но я думаю, все граждане с этим сталкиваются. Стояли в очереди, как это бывает обычно", - сказал Акаев.

Отметим, из архивных публикаций СМИ известно, что Аскар Акаев в 2004 году стал первым обладателем нового паспорта гражданина Кыргызстана. Таким образом Акаев, если после бегства в Москву оставался гражданином Кыргызстана, должен был обновить паспорт еще в 2014 году. Как это происходило, неизвестно.

Некоторые СМИ сообщали, что он проживал в Москве с российским гражданством.

Напомним, Аскар Акаев является одним из фигурантов уголовного дела по "Кумтору". Он согласился на сделку со следствием и прилетел в Бишкек 2 августа. Он не был в Кыргызстане с тех пор, как бежал из страны в 2005 году.



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