Садыр Жапаров проявил милосердие, великодушие к Аскару Акаеву

Бишкек, "Саясат. kg". Посмотрите только, какие подарки нам преподносит судьба!

Посмотрите только, какие подарки нам преподносит судьба! В марте 2005 года нынешний президент Садыр Жапаров в составе группы депутатов поехал в Москву, чтобы привезти в страну заявление Аскара Акаева о добровольной отставке. Сегодня благодаря великодушию Садыра Жапарова Акаев вернулся на родину и начал сотрудничать со следствием по делу Кумтора. Тем самым глава государства сдержал свои сказанные на днях слова: «Я должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа!» В этом плане можно оценить великодушие, волю и решительность Садыра Жапарова. Аскар Акаев ещё до этого выражал намерение сотрудничать со следствием, увидеть свою родину, по которой так истосковался. Однако все тогдашние президенты почему-то опасались акаевского приезда. А сегодняшний президент не побоялся рискованного шага.

Понятное дело, что обязательно выищутся недовольные, критики такого маневра Садыра Жапарова. Можете быть уверены, что на сегодняшний день против прибытия в Кыргызстан А. Акаева будут только его личные враги, а большинство — не против. Последующим же поколениям от приезда или отъезда Акаев ни холодно ни жарко, им это неинтересно.

Садыр Жапаров проявил к первому президенту милосердие, великодушие, и будет лучше, если Акаев заслужит милосердие со стороны всего кыргызского народа, для чего надо не просто сотрудничать со следствием, но и выступить перед народом через СМИ, признать свои промахи и недостатки, попросить прощения, покаяться.

И тогда бы он получил моральное право остаться окончательно в Кыргызстане и жить здесь. Но хватит ли на это у него смелости, духу?

Источник: sayasat.kg, gezitter.org