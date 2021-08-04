Нурлан Шакиев: Садыр Жапаров — президент, соединяющий разорванное, собирающий разбросанное

Бишкек, "Саясат. kg". В свое время Садыр Жапаров обещал стать президентом, который соединит разорванное, соберет разбросанное.

Руководитель телеканала New TV Нурлан Шакиев прокомментировал приезд в страну Аскара Акаева.

— Сегодня в нашей стране произошло очень важное историческое событие — прибыл первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. В свое время Садыр Жапаров обещал стать президентом, который соединит разорванное, соберет разбросанное. С божьей помощью он приступил к выполнению своего обещания. Он обещал, что заберёт «Кумтор» у иностранных аферистов и приложит все свои усилия на то, чтобы месторождение работало на интересы народа. Это своё обещание он тоже сдержал: «Кумтор» работает на протяжении трех месяцев. Поэтому Садыр Жапаров бросил призыв к Аскару Акаеву: «Приезжайте и всё расскажите. Признайте допущенные вами ошибки». Акаев в свою очередь правильно понял и приехал. Говорили, что «президенты сбежали и Кыргызстан покинула благодать». Даст Бог, уехавшие президенты вернутся, дадут показания соответственно запросам времени и народа, тогда наше будущее открыто», — сказал Нурлан Шакиев.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org