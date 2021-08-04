Азимбек Бекназаров: Акаев рано или поздно должен был ответить за свои действия против кыргызского народа. Этот день настал...

Бишкек, "Саясат. kg". Неприкосновенность Акаева снята Временным правительством еще в 2010 году.

— Аскара Акаева сразу после прибытия вызвали на допрос в ГКНБ по кумторовской афере. Ваши комментарии?..

— Власти Кыргызстана на самом высоком уровне официально заявляли о привлечении Акаева к уголовной ответственности по кумторовской коррупции и объявлении его в розыск. Неприкосновенность Акаева снята Временным правительством еще в 2010 году. Я думаю, Акаев был задержан в Москве, и он, проявив благоразумие, прибыл в Кыргызстан. Акаев рано или поздно должен был ответить за свои действия против кыргызского народа. И вот этот день настал...

— А не организован допрос для отвода глаз? Действительно ли нынешняя власть приложит все усилия для привлечения Аскара Акаева к ответу?

— Такое тоже возможно, в этом случае обнуляются все заявления, усилия действующей власти по борьбе с коррупцией и кумторовской афере. Они сами опозорятся на мировом уровне, потому что вопрос «Кумтора» сейчас собираются рассматривать в международных судах. Пока будем считать и надеяться, что допрос не является игрой нынешней кыргызской власти...

Если не смогут привлечь Акаева к ответу, тогда последует требование прекращения всех уголовных дел по Кумтору на остальных президентов, находящихся в заключении премьеров, депутатов и скорейшего их освобождения... Потому что преступление по «Кумтору» начали Акаев и Бирштейн, остальные продолжили на различном уровне. Но старые акаевцы, а также защитники бирштейновского решения «Кумтора» и в то время, и после хотят превратить это в политику. Их могут поддержать отдельные сегодняшние политики, которые ищут любой повод для придирок к сегодняшней власти. Однако вряд ли они найдут большую поддержку, потому что самый главный виновник сегодняшнего положения Кыргызстана — это Акаев. Тем не менее пожелал бы сегодняшней власти проводить следственные действия, не сажая под стражу на время следствия до вынесения судебного приговора Акаева и других всех президентов, держать их под домашним арестом, дать им гарантии. Это моя личная гражданская позиция...

Источник: sayasat.kg