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Рамазан Дырылдаев: Странно, что Акаев, не приезжавший в Кыргызстан хоронить сына, брата, приехал сейчас

Бишкек, "Саясат. kg". Даже миллиард «кустурировать» из Акаева будет маловато...

—  Аскар Акаева допрашивают в ГКНБ. Его посадят или отпустят?

—  Акаев в бегах с 2005 года, и его приезд с добровольной дачей показаний выглядит довольно странно. Я удивляюсь, неужели совесть его замучила и он прибыл на допрос? Или же ГКНБ дал гарантию, что не посадят? Или был разговор под прицелом? Странно, что не приезжавший в Кыргызстан хоронить сына, брата приехал сейчас. В общем надо подождать хода следствия, что будут делать после завершения допроса.

—  Может, освободят после «кустуризации»...

—  Даже миллиард «кустурировать» из Акаева будет маловато, потому что 30-летние горести народа —  на акаевской шее.

 

Источник: sayasat.kg, gezitter. org
 

           

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