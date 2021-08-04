Рамазан Дырылдаев: Странно, что Акаев, не приезжавший в Кыргызстан хоронить сына, брата, приехал сейчас

Бишкек, "Саясат. kg". Даже миллиард «кустурировать» из Акаева будет маловато...

— Аскар Акаева допрашивают в ГКНБ. Его посадят или отпустят?

— Акаев в бегах с 2005 года, и его приезд с добровольной дачей показаний выглядит довольно странно. Я удивляюсь, неужели совесть его замучила и он прибыл на допрос? Или же ГКНБ дал гарантию, что не посадят? Или был разговор под прицелом? Странно, что не приезжавший в Кыргызстан хоронить сына, брата приехал сейчас. В общем надо подождать хода следствия, что будут делать после завершения допроса.

— Может, освободят после «кустуризации»...

— Даже миллиард «кустурировать» из Акаева будет маловато, потому что 30-летние горести народа — на акаевской шее.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org

