Бекбол Айдаров: «Султан сородича поношению не подвергает». Простим Аскара Акаева

Бишкек, "Саясат. kg". Во-первых, он смоет свою вину перед Отечеством

Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан. Он согласился тесно сотрудничать со следственной группой по вопросу «Кумтора». Он сделал очень правильный шаг. Если человек, который 15 лет руководил страной, раскроет свои допущенные по Кумтору ошибки, окажет помощь, то шансы на положительное решение вопроса значительно увеличатся.

Во-первых, он смоет свою вину перед Отечеством; во-вторых, повысятся наши шансы выиграть в международном суде. Мы потомки Манаса великодушного, поэтому простим Аскара Акаева. Есть кыргызская пословица «Султан сородича поношению не подвергает». Хорошо ли, плохо ли, но он руководил Кыргызской Республикой на протяжении 15 лет. Мы помним, что годы его руководства пришлись на самый тяжёлый исторический период.

Скажу, что в 50-е годы прошлого века кривые змеи из нашей же среды прогнали в Москву Исхака Раззакова — одного из тех, кто внес огромный вклад в укрепление кыргызской государственности. Он был похоронен в Москве. Только в 2000 году Аскар Акаев вернул его тело на Ала-Тоо. Сегодняшняя власть создает законные условия для возвращения на родину Аскара Акаева при его жизни. Тем самым действующая власть продолжает древнюю традицию наших предков.

В дальнейшем нам следует отказаться от практики выгонять руководителей народа. Соответственно руководители государства должны оправдывать надежды народа и работать достойно.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org

