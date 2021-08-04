Текебаев: От Акаева Кыргызстану будет польза в борьбе за «Кумтор»

От Акаева Кыргызстану будет польза в борьбе с «Кумтором». Такое мнение выразил политик Омурбек Текебаев.

По его словам, «Акаев — многое знающий, убедительный фигурант, чьи показания будут весомы».

«Борьба за золоторудное месторождение Кумтор стало национальной идеей. Что это за идея? Это идея, что природные богатства Кыргызстана принадлежат народу, служат только народу, и никто, особенно иностранная компания, не стоит выше национальных интересов и законов Кыргызстана.

Многолетние усилия по возвращению Кыргызстану золоторудного месторождения Кумтор являются одним из ясных, отчетливых фрагментов борьбы за суверенность. В этой борьбе мы все должны быть едины и оказывать посильную помощь инициативе президента Садыра Жапарова по национализации золоторудного месторождения Кумтор.

Доказательство того, что соглашения по Кумтору 2003-2009 годов были заключены вразрез интересам Кыргызстана, укрепит позиции нашей страны в международном суде. Мы не должны отказываться от помощи Акаева Кыргызстану в такой судьбоносный исторический момент. Свое намерение помочь он продемонстрировал. Акаев — многое знающий, убедительный фигурант, чьи показания будут весомы. От него Кыргызстану будет польза в борьбе с «Кумтором».

Что касается оценки акаевского правления и возможной его ответственности в случае нарушений закона, то это другой вопрос», — отметил Текебаев.

Напомним, спустя 16 лет в Бишкек прибыл первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он дал показания в ГКНБ. Экс-президент прибыл в Бишкек 2 августа в рамках следствия по уголовному делу «Кумтора».

Источник: govori.tv, gezitter. org

