Марс Сариев, эксперт: «С приездом Акаева будут разоблачены одиозные, крупные политические фигуры»

В Бишкеке зазвучали различные мнения относительное возвращения в Кыргызстан экс-президента Аскара Акаева.

Так, прокомментировал прибытие первого президента политэксперт Марс Сариев.

«Прибытие бывшего главы государства, во-первых, укрепляет позиции действующего президента Садыра Жапарова, создает платформу для консолидации политической элиты Кыргызстана.

Во-вторых, отрезает ту часть олигархической коррумпированной элиты, которая обогатилась во время дикой приватизации и на «кумторских» сделках и, соответственно, предотвращает возможный социальный взрыв осенью, который будет моделироваться определенными политическими группами, имеющими большой финансовый ресурс.

Думаю, будут разоблачены одиозные, крупные политические фигуры. Без сенсаций и скандалов не обойтись. Но в конечном итоге это стабилизирует ситуацию в стране и ожидаемая после осенних парламентских выборов возможная дестабилизация таким образом сходит на нет», — сказал Марс Сариев.

Источник: argument.kg, gezitter. org

