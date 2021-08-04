Марс Сариев, эксперт: «С приездом Акаева будут разоблачены одиозные, крупные политические фигуры»

В Бишкеке зазвучали различные мнения относительное возвращения в Кыргызстан экс-президента Аскара Акаева.
Так, прокомментировал прибытие первого президента политэксперт Марс Сариев.
«Прибытие бывшего главы государства, во-первых, укрепляет позиции действующего президента Садыра Жапарова, создает платформу для консолидации политической элиты Кыргызстана.
Во-вторых, отрезает ту часть олигархической коррумпированной элиты, которая обогатилась во время дикой приватизации и на «кумторских» сделках и, соответственно, предотвращает возможный социальный взрыв осенью, который будет моделироваться определенными политическими группами, имеющими большой финансовый ресурс.
Думаю, будут разоблачены одиозные, крупные политические фигуры. Без сенсаций и скандалов не обойтись. Но в конечном итоге это стабилизирует ситуацию в стране и ожидаемая после осенних парламентских выборов возможная дестабилизация таким образом сходит на нет», — сказал Марс Сариев.
Источник: argument.kg, gezitter. org
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