Зачем Аскар Акаев спустя 16 лет вернулся в Кыргызстан? Комментарий Феликса Кулова

Феликс Кулов прокомментировал Kaktus.media приезд Аскара Акаева.
По его словам, о приезде Аскара Акаева он узнал от президента Садыра Жапарова. Президент рассказал, что Акаев согласился на сделку со следствием по делу «Кумтора» и для этого приедет в Бишкек. По мнению Кулова, Акаеву в Кыргызстане уже ничего не грозит. Сотрудничество со следствием Кулов назвал разумным шагом.
«Срок давности прошел, и его не могут осудить. Тем не менее он согласился добровольно приехать и помогать следствию. Значит, ему нечего скрывать, он уверен в себе и ему нечего опасаться», — сказал Кулов.
Кулов считает, что в данной ситуации нет политической сделки и стороны не приходили к какому-то соглашению.
«О чем ему торговаться с властями? Он в таком возрасте уже. Человек хочет защитить свое доброе имя и для этого прилетел в Бишкек. Ему не надо торговаться с властью. Во-первых, это человек в возрасте. Во-вторых, по уголовным делам истек срок давности и его не могут осудить. В-третьих, у него такой статус и ему не нужно торговаться, договариваться с кем-то. Он просто хочет защитить свое доброе имя. Он согласился помочь следствию и рассказать, что было», — сказал Кулов.
У Кулова нет предположений, останется ли бывший президент в Кыргызстане или уедет после завершения уголовного дела.
Источник: argument.kg, gezitter. org
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