Кубанычбек Исабеков, общественный деятель: «Поддерживаю привлечение к ответу совершивших предательство к государству по Кумтору»

Суд Нью-Йорка обязательно примет во внимание, каковы внутренние законы Кыргызстана.



— Кубанычбек мырза, на сегодняшний день есть много вопросов вокруг Кумтора. Только недавно из Нью-Йорка пришло хорошее известие. Не дали разрешения на намерение компании Центерра «арестуем имущество Кумтора». Что можете сказать по данному поводу?

— Правильно, суд в Нью-Йорке рассмотрел, отклонил предложение Центерры. Но на предыдущем заседании тот же суд Нью-Йорка вынес решение: «Пусть имущество компании «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг компани» будут неприкосновенны». На предыдущем кыргызское правительство проиграло. Но говорили «кыргызское правительство обратится в другой суд», я как-то не знаю эту сторону.

После этого просочилось в СМИ «канадцы обратились в суд Гааги, говоря, какой суд рассмотрит вопрос Кумтора – определите». Сейчас по данному вопросу решение пока не вышло. По поводу отклонения запроса Центерры самым последним судом Нью-Йорка говорят: «И в суде Кыргызстана рассматривается этот вопрос. Решение суда Кыргызстана должно быть исполнено». Суд Нью-Йорка обязательно примет во внимание, каковы внутренние законы Кыргызстана.

— В продолжение ваших слов, о решении какого суда говорят?

— Напомним, 7 мая Октябрьский районный суд города Бишкека обязал предприятие «Кумтор Голд компани» выплатить государству за нанесенный экологии ущерб 261 млрд 719 млн 674 сомов (больше 3 млрд долларов). Почему мы должны подчиняться решениям судов Канады и Америки, а канадцы не должны подчиняться решению нашего суда?!

— По Кумтору сейчас многие люди допрашиваются, некоторые в тюрьме…

— Поддерживаю привлечение к ответу, аресты тех, кто по Кумтору нанес государству ущерб, совершили предательство. Обязательно должны быть осуждены работавшие против интересов государства, народа, поставившие свои карманы превыше всего. Если есть доказательства, в рамках закона. Должно быть принято решение, чтоб они отрыгнули, сделать так, чтоб никогда не подходили к государственной должности.

— Что будет, если остановят Кумтор?

— Нельзя допускать остановки. Власть ввела внешнее управление. Заканчивается его срок. На какое решение пойдут в дальнейшем – здесь лежит много вопросов. Политическая и экономическая сторона. Возьмем политическую сторону, некоторые сидящие члены в сегодняшней государственной комиссии, по выражению русских – ни рыба ни мясо. К ним надо было добавить профессионалов специалистов. Если бы в такую комиссию ввели таких людей, как Бекбосун Борубашов, хотя бы заместителем, тогда дела значительно продвинулись бы вперед.

С экономической стороны, с получением Кыргызстаном независимости крупный проект – это Кумтор. Этот вопрос нельзя останавливать. Если остановим дело, опозоримся. Тогда проиграем со всех сторон. Во-первых, остановятся налоговые, социальные платежи. Во-вторых, приведет к большой экологической проблеме. Мы останемся с ядовитыми хвостохранилищами и большой кучей. В-третьих, проиграем и в юридическом отношении. В-четвертых, там 3,5 тысячи человек работают в штате, получают зарплаты, кормят семьи. С учетом подрядчиков, субподрядчиков, в общей сложности останутся без работы около 12-13 тысяч человек. Это нехорошо.

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.2, gezitter.org