Качкын Булатов: «Надо не просто «кустурировать» коррупционеров и избавлять от ответственности, но сделать так, чтобы они больше не вовлекались в госслужбу»

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время задерживаемые за взяточничество чиновники подвергаются «кустуризации», отдавая «съеденное и проглоченное», после чего выходят на свободу.

— Качкын агай, начал подниматься вопрос, что надо поставить такой заслон, чтобы задержанные за взяточничество чиновники вновь не занимали государственные должности. Это мера может стать одним из путей избавления от коррупционеров?

— В настоящее время задерживаемые за взяточничество чиновники подвергаются «кустуризации», отдавая «съеденное и проглоченное», после чего выходят на свободу. Однако на самом деле необходимо не «кустурировать» коррупционеров и избавлять от ответственности, но и конфисковать все их богатства, сделать так, чтобы они больше не вовлекались в госслужбу. Только так можно поставить заслон. Сейчас же большинство задержанных за ущерб государству «вырыгивают», а затем оправдываются в суде несмотря на то, что совершили тяжкое преступление. Более того, они затем целятся в мэры, в премьер-министры. Заказывают отдельным журналистам хвалебные статьи, в которых их обрисовывают как героев.

— Начал подниматься вопрос перевода на кыргызский язык служебной документации. Правильно давать преимущество кыргызскому языку?

— Ведение служебных бумаг на кыргызском языке по сути правильно. Однако в процессе укрепления отношений с Россией не надо доводить до состояния найма переводчиков для служебной документации. Думаю, что наряду с кыргызским надо использовать русский язык.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org