Бакыт Бакетаев: Никто не сможет остановить фейки, пока не поставить заслон системе троллей и ботов

Бишкек, "Саясат. kg". Также необходимо проверить всех сотрудников ведомства и провести их через аттестацию.

— Бакыт агай, вы поддерживаете идею о том, чтобы задержанным за взятки чиновникам был поставлен заслон для дальнейшей работы на госслужбе?

— Необходимо запретить задержанным за взяточничество чиновникам занимать госдолжности, и такая же мера должна быть применена в отношении тех, кто давал взятку. Одновременно надо уволнять начальника госслужащего, который получил взятку. Также необходимо проверить всех сотрудников ведомства и провести их через аттестацию. Коррупция будет продолжаться, пока не внедрить такую систему.

— Правильным будет перевод служебной документации на кыргызский язык?

— Это будет правильно, но соответственно должно быть достаточное финансирование. Иначе получится, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Столкнемся со сложными проблемами. Кто за это будет отвечать, и как мы вернем потерянные денежные средства?

— Можно верить, что принятый закон об ограничении фейков даст положительный результат?

— Во-первых, название закона неправильно и смехотворно. Ведь пока не поставить заслон системе троллей и ботов, фейки никто остановить не сможет. Это новый вызов для человечества, когда интернет превращается в субкультуру. Не сомневаюсь, что 5-6 троллей и 10-15 ботов в течение недели камня на камне не оставят от этого нашего закона, потому что есть вирусная мощь. Помните горбачевские усилия по запрету алкоголя, которые до сих пор вызывают насмешки? По моей оценке, президент и ЖК в этой проблеме должны опираться на опыт развитых государств, предпринять научно-профессиональные меры пресечения. Иначе нарушается демократический принцип.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org